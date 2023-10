Si presenta un libro sulla Liberazione

Per ricordare il 79° anniversario della Liberazione di Meldola, giovedì alle 20.45 nella Sala Versari in piazza Felice Orsini, sarà presentato il libro ‘Il coraggio delle parole sulla Linea Gotica’. I volantini clandestini della Resistenza in Romagna’ curato da Vladimiro Flamigni e Domenico Guzzo (edizioni Grafikamente). La serata è promossa dal Comune in collaborazione con l’Anpi di Meldola e l’Istituto Storico della Resistenza.