"Si puo spaziare in più attività"

"Presto principalmente servizio in ambulanza, ma in Croce Rossa c’è l’opportunità a chi voglia fare volontariato di spaziare nelle attività. Infatti, quando non sono in ambulanza, perchè magari gli orari di lavoro non me lo permettono, riesco a dare una mano al Cri Shop al Foro Boario, il posto dove gli alluvionati ormai da due anni vengono per essere aiutati". Consuelo Balducci, in Croce Rossa da 4 anni, aggiunge: "Come in ogni famiglia ci sono periodi difficili che si possono superare solo restando uniti e cercando di mantenere un obiettivo comune. Per fortuna, grazie alle persone competenti che ci hanno supportato in questo periodo, ora stiamo meglio".