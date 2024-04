Si riaccendono i fuochi per salutare la primavera

Torna ’Fuochi a maggio’ a Santa Sofia con un ricco programma musicale, gastronomico e di circo teatro.

Martedì 30 aprile, grazie alla collaborazione tra Comune Pro loco Santa Sofia, Mani in Pasta, Auser e Cif, vien riproposta l’antica tradizione dell’accensione dei fuochi che avveniva soprattutto nelle campagne per accogliere l’arrivo della bella stagione, come vuole appunto la tradizione contadina.

Un rito che, nell’alto Bidente, affonda le sue radici nella notte dei tempi e a probabili influssi celtici. Nata infatti in onore della dea della terra questa pratica, ripresa e declinata dal cristianesimo al culto mariano, era diventata un modo per annunciare anche la festa dei lavoratori e quindi vietata dal fascismo.

L’accensione dei fuochi nei numerosi poderi allora abitati era considerato dal regime un evento sovversivo, ma nonostante la stretta repressiva l’accensione dei fuochi sopravvisse, grazie all’azione di molte famiglie contadine che avevano dato vita alle leghe contadine a Isola, Biserno, Monteguidi, Camposonaldo. Con lo spopolamento delle campagne negli anni ‘50 e ‘60, la tradizione dei fuochi si è concentrata lentamente ma inesorabilmente soprattutto nel capoluogo ed arricchita da nuove e coinvolgenti proposte.

Il programma della sera del 30 prevede la partenza, alle 19, con la cena all’aperto in piazza Matteotti a cura dei volontari dell’Auser, Mani in Pasta e Cif che prepareranno un ricco menù da gustare con i cibi della tradizione nella lunga tavolata in piazza intitolata al martire socialista e antifascista Giacomo Matteotti rapito ed assassinato da un manipolo di fascisti su ordine di Mussolini proprio 100 anni. Seguiranno alle 20,45 lo spettacolo di fuoco con ‘Lucignolo’, alle 21,30 l’accensione dei falò nell’alveo del fiume Bidente e alle 21,45 il concerto della band ‘Saint Tropez Motel’ e, a seguire, spettacoli con Lucignolo e Fuoco e Fauna. Ingresso gratuito. "Finalmente ritorna la bella e sentita tradizione dei Fuochi a maggio – commenta l’assessora alla cultura Isabel Guidi –. Un’occasione per tornare a stare insieme attorno al calore dei falò che riscaldano i cuori delle persone e illuminano le acque del Bidente". Mercoledì 1 maggio invece, alle 9,30 in piazza Garibaldi, dopo la lettura di un comunicato, parte il corteo sindacale unitario Cgil, Cisl e Uil accompagnato dal suono della Banda Roveroni fino al cimitero del capoluogo, dove sarà reso omaggio ai caduti sul lavoro. Oscar Bandini