Si ribalta con l’auto e finisce contro il guardrail

Due incidenti hanno caratterizzato la mattina di sabato a Santa Sofia. Alle 10 i Carabinieri e poi una squadra del Distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Civitella sono intervenuti nella Sp4 in un tratto della Bidentina compresa tra l’ingresso all’azienda Pollo del Campo e il podere Pasturale nel Comune di Santa Sofia per un incidente stradale. Una vettura guidata da un ventenne di origine magrebina H.K. Residente a Galeata è sbandata per cause ancora da accertare, impattando sul guardrail. I Carabinieri hanno allertato i Vigili del Fuoco che, giunti sul luogo dell’incidente, hanno subito messo in sicurezza la vettura ribaltatasi su un fianco e che occupava parte della carreggiata. Le condizioni del conducente non hanno destato preoccupazioni, ma è stato ricoverato all’ospedale di Forlì per essere sottoposto ad esami psicofisici. Sempre in mattinata una donna di 84 anni M.L.G. è caduta dalle scale nella propria abitazione battendo la testa. Sono intervenuti i Carabinieri che hanno allertato il 118. E’ dovuto intervenire l’Elisoccorso, atterrato all’eliporto a Capaccio, dove i sanitari hanno riscontrato nella donna un trauma alla testa. E’ stata trasportata al Bufalini di Cesena in codice 2 di media gravità.

o.b.