Si ribalta sulla Bidentina, ferito ristoratore

La strada provinciale del Bidente è stata chiusa al traffico nella mattinata di ieri per un grave incidente automobilistico in cui è stato coinvolto Marco Nofri, 60enne gestore della Locanda Michelacci di Corniolo la cui auto, un fuoristrada, si è ribaltata, per cause ancora da accertare, nel tratto della Bidentina compreso tra l’agriturismo Fangacci e il podere Greppi, a pochi chilometri da Corniolo in direzione di Santa Sofia.

Verso le 10.30, allertato il 115 dagli automobilisti di passaggio, sono giunti sul posto i carabinieri e una squadra del distaccamento vigili del fuoco di Bagno di Romagna, che hanno subito operato per estrarre dell’abitacolo del mezzo ribaltato il conducente, che ha riportato gravi ferite al braccio. Oltre all’ambulanza è intervenuto anche l’elisoccorso; viste le gravi condizioni della persona, è stato deciso l’immediato trasferimento all’ospedale di Cesena.