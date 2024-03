Si ricorda a Pieve Acquedotto mons. Melandri, storico parroco

La comunità di Pieve Acquedotto ricorda oggi mons. Serafino Melandri, parroco della pieve per 51 anni, dal 1957 al 2008. Dopo la messa presieduta dal vescovo, mons. Livio Corazza, e concelebrata dal parroco, don Andrea Carubia, su iniziativa degli ex agenti della Polizia autostradale nel viale del cimitero sarà scoperta una lapide a ricordo del sacerdote. Nato a Roncadello il 3 marzo 1920, mons. Melandri entrò in seminario nel 1929 quando era padre spirituale mons. Giuseppe Prati, il familiare don Pippo dei forlivesi. Ordinato sacerdote il 19 settembre 1942, mons. Melandri fu poi cappellano a San Francesco a Meldola, ai Cappuccinini e il 31 ottobre 1957 fu nominato parroco di Pieve Acquedotto.