Si ricordi Giulia e stop ai violenti. Ma non tutti lo sono

Visto che si parla tanto di intelligenza artificiale, mettiamola al servizio di quelle donne vittime di violenza verbale o fisica che sia. Il primo passo potrebbe essere il braccialetto elettronico all’autore della violenza: se non è poi d’accordo, lo dirà il suo avvocato. Bisogna poi creare un’app che, installata sul cellulare della vittima, le segnali se il cerbero si sta avvicinando. Ci vuole una legge? Bene: che si faccia subito, perché non c’è peggior sordo di chi non vuole ascoltare.

Riccardo Raggi

***

Convido con i lettori una poesia, dal titolo ‘Per non dimenticare Giulia’.

Lacrime di sangue

Scivolano dal cuore

Amore

Odio

Il passo è breve

Come l’uomo può

Amare

Uccidere?

Angoscia

Riempie l’animo

Tristezza

Avviluppa come un sudario

Ira incomprensibile

Colma l’uomo

Trasforma l’amore in odio.

Perdendo così

L’essere umano.

Daniele Mantellini

***

La solidarietà verso donne vittime di violenze è un sentimento che intenerisce il cuore anche dei più duri. Ma quando alcuni movimenti sono inquinati da ideologia politica strumentalizzano questi delitti e offendono i cartelli e lenzuoli appesi in piazzetta delle Operaie in via Fossato Vecchio, quando si addita il maschio come essere spregevole a prescindere. Gli uomini in Italia sono circa 28 milioni. Non risponde al vero che tutti i maschi sono dei mostri. Giusto per solidarieta, mobilitarsi, far rumore, chiedere pene più severe ma non lo è mettere in cattiva luce anche chi è degno di portare i pantaloni.

Maurizio Balistreri