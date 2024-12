Si ride al Teatro Fabbri con ‘La strana coppia’

L’appuntamento con gli spettacoli di prosa di questo fine settimana al Teatro Diego Fabbri di Forlì (stasera e domani alle ore 21, domenica alle 16) vedrà rappresentato il celebre ‘La strana coppia’ di Neil Simon con Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia sul palco e, con loro, Fabrizio Corucci, Riccardo Graziosi, Rosario Petix, Simone Repetto, Claudia Tosoni e Chiara Ruta. La regia è firmata da Gianluca Guidi, mentre scene e costumi sono di Carlo De Marino, le musiche di Maurizio Abeni e le luci di Umile Vainieri; assistente alla regia Francesca Somma.

Lo spettacolo è uno dei più noti testi comici di Neil Simon, con tanto di famose trasposizioni sia al cinema che in tv. Viene raccontata la difficile convivenza di Felix e Oscar, uomini completamente opposti come personalità ed entrambi divorziati. I due decidono di andare a vivere assieme in un appartamento in un grattacielo di New York e le loro differenze nella quotidianità danno vita a continue ed esilaranti gag. Li accomuna però una cosa: Oscar propone di continuare a incontrare gli amici per il poker, nonostante i litigi, e Felix sostiene che mentre i matrimoni vanno e vengono il poker deve continuare.

Biglietti: 30 euro (platea file 1-17); 28 euro (platea file 18-25 e galleria). Prevendite: presso la biglietteria diurna del Teatro Fabbri (corso Diaz 38/1). Prenotazioni telefoniche allo 0543. 26355 (festivi esclusi) orari 11-13 e 16-18. In questi tre giorni di programmazionr dello spettacolo la biglietteria del Teatro Fabbri aprirà un’ora prima dell’inizio delle rappresentazioni (info: 0543.26355 – www.accademia perduta.it).

Gli interpreti della commedia saranno anche protagonisti del consueto ‘Incontro con gli Artisti’ che si terrà al Ridotto del Fabbri domani alle 18 (l’ingresso all’incontro è gratuito).

r. r.