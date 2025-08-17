Si rilancia l’idea delle auto in piazza: "Corsi Mazzini e Repubblica, via la ztl"

Non solo ferie agostane: il problema della desertificazione del centro storico è ben più annoso e complesso e ha poco a che vedere con il periodo delle vacanze estive. A sollevare ancora una volta il tema è Alberto Zattini, direttore di Ascom Confcommercio: "Tra non molto partirà il restyling complessivo di corso della Repubblica e riteniamo utile ribadire l’idea che la nostra associazione sta portando avanti da anni: siamo convinti che per riavvicinare i forlivesi al centro storico siano necessari interventi sulla viabilità cittadina. Quelli che proponiamo sono interventi minimi, a costo zero, che un’amministrazione intellettualmente onesta e coraggiosa come quella di Zattini dovrebbe sperimentare partendo da un dato oggettivo: così come sono attualmente, le cose non vanno".

Zattini poi entra nel merito: "Colloquiando con il prefetto Rinaldo Argentieri sulla possibilità di riportare il traffico veicolare in piazza Saffi. Lui stesso ha detto che togliere la zona a traffico limitato dagli ultimi 150 metri di corso della Repubblica è un’idea da valutare con attenzione anche perché non creerebbe danno". La proposta, quindi, è quella "di eliminare la ztl nel tratto finale di corso della Repubblica, consentendo a tutte le auto di transitare da piazza Saffi".

A questa proposta se ne aggiunge una seconda: "L’eliminazione della zona a traffico limitato nell’ultimo segmento di corso Mazzini, così che le auto possano arrivare nel cuore della città". Soluzioni che, Zattini lo ammette, non sono sufficienti a garantire il ritorno dello ‘struscio’ in centro storico, ma che, a suo avviso, sarebbero un tentativo importante: "La possibilità di avvicinarsi con l’auto alle attività commerciali – spiega – rappresenta indubitabilmente un aspetto positivo. La prova l’abbiamo con Formì, dove i clienti possono farlo. Eliminando in un colpo solo 300 metri circa di zona a traffico limitato, garantiremmo al centro storico una possibilità che, contrariamente, gli verrà negata a priori e senza un vero perché".

Il direttore di Ascom torna anche sul ticket del parcheggio: "Inutile girarci intorno: la sosta deve essere gratuita. Interventi spot come quelli durante le festività natalizie lasciano il tempo che trovano. Il centro necessita di misure drastiche, anche in forma sperimentale. La politica sia, una volta per tutte, coraggiosa".