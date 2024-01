Si ripristini lo stemma in piazzetta XC Pacifici

Piazzetta XC Pacifici, romantico angolo in centro arredato con panchine e ombreggiato da ippocastani, avrebbe un bel selciato decorato al centro da uno stemma di Forlì che da tempo, per incuria, risulta pressoché cancellato. In attesa che lo si ripristini, più prima che poi, è il caso di accennare la storia dei Novanta Pacifici, una magistratura con funzioni principalmente di polizia che per almeno 250 anni ha placato i bollori della litigiosa aristocrazia forlivese. Per donare ordine a questo luogo, testimone di vita, sarebbe opportuno restaurare quella dimenticata composizione di sassi magistralmente incastrati a mosaico ove dai resti s’intravede raffigurata quel che resta di un’aquila, simbolo di una città che rivendica cura e rispetto per un rapace che ha segnato tanta storia.

Maurizio Balistreri