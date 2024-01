Si salvano Johnson e Pollone. Cincia giornata no

Allen 5. Segna il primo canestro di Forlì e della gara poi dopo 2’36’’ nel tentativo di stoppare Miani ricade male e sbatte la testa. Trasportato fuori dal campo dopo una valutazione medica non viene portato al pronto soccorso ma nei primi due quarti non rientra più. Per fortuna si riprende e rientra nel primo quintetto del terzo quarto. Ma qui, forse per trascinare la squadra, forse per rifarsi, gioca uno contro tutti senza coinvolgere mai alcun compagno. Segna 5 punti in 4’30’’ ma perde anche tre palloni e non è lucido. Nel quarto periodo scompare ed a tratti è irritante. Si rivede nel finale ma è troppo tardi. Per lui anche 1/3 ai liberi, 3 perse e 2 assist.

Cinciarini 5. Gara decisamente no per il Cincia. Che si sbatte ma sbaglia tanto da due e da tre. E soprattutto a -2’40’’ non segna liberissimo dall’angolo la tripla del -4.

Valentini 5. Anche per lui gara non indimenticabile. Il 50% da tre su sei tentativi non lo salva da una prestazione troppo a sprazzi e senza guizzi.

Zampini 6. Nei primi due quarti, in contumacia Allen, dimostra che quando Kadeem in campo non c’è si sente più libero di giocare e inventare: 9 punti e 3 assist nei primi 20’. Nella ripresa scompare: non segna e non inventa più e sembra un altro.

Johnson 6,5. Il migliore fra i forlivesi nei primi due quarti dove è attivo, presente, pericoloso e chiude con 10 punti e 8 rimbalzi. Nel terzo quarto tocca per la prima volta la palla dopo 5’ e perde ritmo, intensità e consistenza. Però nel quarto segna 6 punti nel parzialino che dal -11 riporta Forlì a -8 poi però non vede più palla. Stacca 9 rimbalzi e serve anche 3 assist.

Pascolo 5,5. Discreto nei primi tre quarti dove si arrangia con il talento e l’esperienza, poi Martino sceglie altri uomini e lui resta mestamente in panchina.

Zilli 5. Più o meno lo stesso discorso per Pascolo. Martino lo vuole cavalcare, ma lui risponde ad ondate, più numerose le basse rispetto alle alte. Chiude con 6 rimbalzi in 14’.

Pollone 6,5. Uno fra i più positivi in casa Unieuro, soprattutto in attacco per continuità e presenza. In difesa si sbatte, sbaglia qualcosa, ma mentalmente è sempre dentro la partita. Nel quarto periodo una sua tripla ed un suo gioco da tre punti tengono a galla Forlì.

Radonjic 5. Gara negativa per Tosho. Non segna e tira solo due volte in 15’. Positivi i 3 assist.

Stefano Benzoni