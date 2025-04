"Si sentono i punti in cui manca"

Percorro il tratto di ciclabile che porta al Campus abbastanza spesso, circa tre/quattro volte a settimana, in sella alla mia bicicletta. Secondo me questa pista ciclabile è tenuta veramente bene sotto tutti i punti di vista, nelle zone in cui non c’è se ne sente la mancanza. Gli attraversamenti sono ottimi e sicuri". È originario del Piemonte Giacomo Giordana, studente fuorisede al Campus di Forlì che utilizza abitualmente la ciclabile per recarsi in facoltà. Giacomo fornisce un giudizio favorevole sulla ciclabile, pur mettendo in evidenza una criticità: "C’è un solo piccolo problema, il fatto che a volte le macchine e i furgoni parcheggino sulla pista, ma comunque nulla di troppo eclatante".