"Si sta al centro della carreggiata"

C’è anche chi quelle strade deve insegnare a percorrerle, come Fabrizio Bartoletti, titolare dell’autoscuola ‘Campo di Marte’ che si affaccia proprio su viale Roma. "La via Emilia non è proprio in perfette condizioni – spiega –, la si deve percorrere stando molto più al centro della carreggiata di come si dovrebbe stando al codice della strada, ma non si può fare diversamente data la presenza sui bordi di rialzamenti anche consistenti. Si deve imparare a guidare anche in strade non sempre ideali. Fino a che non verrà sistemata, l’unica accortezza da tenere è quella di evitare il più possibile il passaggio a bordo carreggiata".