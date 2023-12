Si svela la targa del sentiero Cai Il Gruppo Alpini di Modigliana offrirà un piccolo rinfresco per celebrare la targa del Sentiero Cai intitolato agli Alpini, ripristinato dopo l'alluvione del 2023. Il sentiero è stato messo in sicurezza e riconosciuto come Sentiero degli Alpini di Modigliana.