"Si tenga conto della viabilità"

"Faccio parte del Rotary – spiega Roberto Amadori, molto indaffarato di fronte all’ufficio di porta Ravaldino – e questa mattina sto effettuando una grossa spedizione: undici scatoloni di occhiali che ci sono stati donati affinché vengano rigenerati e poi donati a chi non se li può permettere. Ogni volta che devo fare operazioni di questo genere scelgo questo ufficio perché è molto comodo in termini di carico e scarico e ha un bel parcheggio qui davanti dove si trova sempre almeno un posto libero. Quando chiuderà sarà un bel problema". Amadori guarda alla questione da un’ottica nuova: chi fa riferimento alle Poste di Ravaldino è indirizzato in piazza Saffi, "ma così non si calcolano coloro che hanno da effettuare spedizioni ingombranti che hanno necessariamente bisogno di utilizzare l’auto".