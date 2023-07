Si terranno domani alle 11 i funerali di Paolo Samorì

Si terranno domani con partenza alle 11 dall’ospedale Morgagni Pierantoni di Vecchiazzano i funerali di Paolo Samorì, il 39enne forlivese deceduto all’alba di domenica a Marina di Ravenna, travolto da un furgone mentre in bici tornava al suo domicilio estivo assieme a due amici. Il feretro procederà poi per Cesena, in attesa della cremazione. Paolo Samorì – che lavorava come impiegato alla Bonfiglioli – lascia la mamma Franca, il padre Mauro e il fratello Emanuele.

Paolo, assieme a due amici, anche in loro bici, stava tornando da un concerto che s’era tenuto a Marina Romea. A quell’ora di notte il traghetto per Marina era fuori servizio; così i tre sono dovuti tornare in bici, percorrendo prima via Baiona e poi via Trieste, per tornare quindi verso il mare superando il canale Candiano attraverso un ponte. Ma in via Trieste un furgone ha urtato tutti e tre. Per Paolo non c’è stato nulla da fare. Feriti lievi gli altri due amici.