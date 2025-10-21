Si vota il miglior barista. Da domenica i tagliandi

La sfida sta per ricominciare: prende il via ufficialmente domenica la nuova edizione dell’iniziativa del Carlino dedicata ai baristi, in collaborazione con gli storici partner Ascom-Confcommercio, la Fipe (la federazione dei pubblici esercizi aderenti a Confcommercio) e la torrefazione forlivese Estados Cafè. Sull’edizione del 26 ottobre, infatti, i lettori troveranno pubblicato il primo tagliando con cui votare il proprio barista preferito: in totale ne usciranno all’incirca altri cento, al ritmo di sei uscite alla settimana (tutti i giorni tranne il lunedì).

Il Carlino andrà avanti fino a domenica 22 febbraio, chiedendo ai propri lettori chi sia il professionista più bravo, simpatico, cortese, ferrato nei cappuccini o negli aperitivi. Possono essere votati sia i dipendenti che i titolari delle attività di tutti e 15 i comuni del Forlivese. Quello che sta per iniziare è un viaggio che, nelle scorse edizioni, ha spinto i lettori a consegnarci fino a 20mila coupon: tutti debitamente compilati con il nome del barista (eventualmente anche il cognome) e l’insegna del suo locale. Rigorosamente proibite le fotocopie. I voti devono essere recapitati alla redazione del Carlino in via Giorgio Regnoli 88. Per le modalità, ci si può muovere come si preferisce: c’è chi li consegna a mano salendo nei nostri uffici, o chi li lascia nella buchetta, ma si possono anche spedire per posta.

Periodicamente, la redazione aggiornerà la classifica, pubblicando man mano pagine speciali in cui i baristi in buona posizione racconteranno la loro storia e il loro locale. Ecco, dunque, che che la nostra iniziativa vuole essere un gioco in cui tutti portano a casa qualcosa: non solo i premi ai quali contribuiranno i nostri compagni di viaggio Confcommercio ed Estados Cafè, ma anche un po’ di visibilità. Sì, perché lo spirito del ‘miglior barista’, fin dalla prima edizione, è quello di rendere merito a una categoria che si occupa di commercio, ma anche di enogastronomia di qualità, di tenere vivo un sapere artigianale.

È possibile, naturalmente, consegnarci i biglietti anche in un’unica soluzione, anche l’ultimo giorno utile (entro le ore 12 di lunedì 23 febbraio), ma chi ci verrà segnalato fin dalle prime settimane dell’iniziativa vedrà il proprio nome sulle nostre pagine.