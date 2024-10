Si vota il miglior barista: "Locali dove si coltiva socialità, grazie a chi ci accoglie col sorriso"

Vincenzo Bongiorno *

Quello del barista non è solo un mestiere, ma è al tempo stesso un’arte, quella di saper portare armonia, spesso nel breve volgere di un caffè, di un cappuccino o di una colazione, serviti con un sorriso. E con la giusta battuta, sempre diversa e calibrata per ognuno dei propri clienti.

In centro storico, così come nei quartieri della nostra città e nei paesi del comprensorio, i bar rappresentano un vero e proprio punto di riferimento importante per le comunità, un presidio del territorio. Sono luoghi preziosi dove si coltiva genuina socializzazione, ognuno con la propria ’mitologia del quotidiano’ alimentata soprattutto dai clienti più affezionati, che inevitabilmente ne diventano i principali personaggi.

Con la sapiente regia del barista si crea il giusto clima per condividere, spesso lo scherzo, lo sfottò sportivo o politico, ma anche i momenti di dolore collettivo o personale di taluno. Grazie a il Resto del Carlino, che in collaborazione con Fipe Confcommercio ed Estados Cafè, ancora una volta celebrano l’attività, la dedizione e i sacrifici dei baristi. Con la loro attività e presenza quotidiana i baristi svolgono una funzione sociale importantissima, con la loro capacità di ascolto e umanità. Per tanti sono le prime persone che si incontrano fuori casa al mattina, prima dell’inizio della giornata lavorativa.

Ecco perché questo concorso è così tanto importante; con un po’ di genuina competizione, ci dà la possibilità di premiare coloro che ogni giorno ci accolgono nel proprio locale e ci dona un sorriso. Buon voto e buon caffè a tutti.

* vicesindaco di Forlì con delega alla Partecipazione