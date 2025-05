Si vota il segretario regionale del Pd

E’ partito anche nel forlivese il percorso congressuale per il rinnovo del segretario regionale e dell’assemblea del PD Emilia-Romagna, che vede la ricandidatura di Luigi Tosiani. Contestualmente, in diversi Circoli, si procederà anche al rinnovo degli organismi locali, segretari di Circolo e direttivi, là dove questi ultimi sono in scadenza. Il primo appuntamento a Forlì è per questa sera alle ore 20.45, alla Casa del Lavoratore di via Cerchia 98. In questo caso si andrà al voto solo per il rinnovo degli organismi regionali, i Circoli PD di Bussecchio e Ronco. Possono votare gli iscritti in regola con il tesseramento entro la data della riunione e i nuovi iscritti entro il 6 maggio. Regolamento e modulistica su www.pdforli.it.