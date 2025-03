Si vota oggi per i Comitati di quartiere

Si vota oggi a Forlì dalle 8.30 alle 13.30 e poi dalle 14 alle 19 per scegliere i componenti dei comitati di quartiere. In tutti i 21 quartieri in cui è suddivisa la città, comprese le frazioni, è presente un seggio. Per poter esprimere la propria preferenza (fino a due nomi, purché siano un uomo e una donna) è sufficiente un documento di identità: non serve la tessera elettorale.

Hanno diritto al voto anche i minorenni tra i 16 anni (compiuti entro il 13 dicembre 2024) e i 18, nonché gli stranieri residenti a Forlì da tre anni. Sul sito del Comune sono elencati tutti gli indirizzi dei seggi e l’elenco dei candidati; quest’ultimo è consultabile anche sul nostro sito all’indirizzo www.ilrestodelcarlino.it/forli/politica/comitati-di-quartiere-candidati-chi-sono-d4ef0841, mentre l’elenco dei seggi è stato pubblicato interamente a pagina 3 dell’edizione di ieri.