Si voterà anche di sabato. Scelta dei sindaci 8 e 9 giugno. Via libera al terzo mandato

Elezioni amministrative insieme alle europee l’8 e 9 giugno 2024. È questa la proposta che il consiglio dei ministri dovrebbe approvare oggi, fissando così la data in cui tutti gli italiani andranno al voto nella tarda primavera di quest’anno. In particolare, oltre che per eleggere i rappresentanti del Parlamento europeo, nel nostro territorio voteranno i cittadini di Forlì e di altri dieci comuni (Forlimpopoli, Meldola, Civitella, Santa Sofia, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto, Modigliana e Tredozio) per scegliere i loro nuovi sindaci.

La novità è che si voterà non più il lunedì ma il sabato, dunque per tutto il weekend. I seggi apriranno alle 14 dell’8, fino alle 22, poi dalle 7 alle 23 di domenica. A determinare questa novità sono proprio le europee, che devono svolgersi entro domenica 9 giugno. Stando a quanto pare di capire, i ballottaggi non seguiranno questa regola: si voterebbe domenica 23 giugno (la regola prevede due ulteriori settimane di campagna elettorale) e lunedì 24. La domenica si voterebbe sempre dalle 7 alle 23, il giorno successivo dalle 7 alle 15. Tale possibilità riguarda in questa tornata elettorale solo Forlì, con l’aggiunta di Cesena e Savignano nel resto della provincia, unici a sforare il tetto dei 15mila abitanti.

Il governo dovrebbe confermare oggi anche la possibilità di un terzo mandato per i sindaci dei comuni con meno di 15mila abitanti: nell’immediato, questa ipotesi riguarderebbe Claudio Milandri (Civitella), Daniele Valbonesi (Santa Sofia) e Simona Vietina (Tredozio). Tutti e tre i paesi, tra l’altro, hanno meno di 5mila abitanti: per questi comuni cade ogni tipo di limite di mandati, dunque anche più di tre. Questa novità interesserà in prospettiva futura anche i comuni di Modigliana, Galeata, Rocca, Dovadola, Portico e Premilcuore.