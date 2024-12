"Sia sostenuta la manutenzione"

Carlo Augelli è il capogruppo degli Alpini che si occupano della manutenzione del parco Lugaresi, il più piccolo della Cava, frequentato principalmente da famiglie con bambini per via della sua area giochi. "Tre anni fa abbiamo rimesso a posto tutte le panchine ed è una cosa che dobbiamo portare avanti, per questo stiamo chiedendo al Comune di sovvenzionarci per farlo". Quello svolto dagli Alpini è un servizio prezioso per la zona, anche nell’ottica della deterrenza rispetto ai comportamenti scorretti, tanto da aver ricevuto più volte i complimenti dell’amministrazione: "Ci hanno ringraziato perché la nostra presenza ha allontanato gli spacciatori, che prima operavano all’interno del parco"