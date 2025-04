"Siamo giovani e fidanzati. Vogliamo far partecipare le nuove generazioni"

Giacomo Cenesi e Chiara Tartaretti, 20 e 19 anni, sono stati eletti rispettivamente nel quartiere ‘Spazzoli, Campo di Marte, benefattori’ e ‘Ca Ossi’: fidanzati nella vita, avevano già affrontato una campagna elettorale alle amministrative dello scorso anno, con Fratelli d’Italia, partito nel quale ora fanno parte del coordinamento cittadino.

Perché vi siete candidati?

"Per puro senso civico. I quartieri rappresentano il cuore pulsante della vita comunitaria, dove i problemi quotidiani delle persone si manifestano in modo più diretto. Esserne parte significa avere l’opportunità di ascoltare, comprendere e agire per migliorare la qualità della vita".

Avete fatto campagna elettorale?

"Ci siamo basati sul contatto umano e sulle relazioni personali, coinvolgendo quindi amici e parenti. Con un po’ di sano ‘buchettaggio’: abbiamo distribuito materiale direttamente nelle case delle persone e fatto presentazioni nei parchi, cercando un contatto informale e sincero con la comunità".

Su quali problematiche vi impegnerete? Cominciamo dal Quartiere Spazzoli.

Risponde Giacomo: "Grazie all’interesse dell’Amministrazione, si sta finalmente affrontando il problema storico dei marciapiedi. Tuttavia, il senso di comunità rimane debole e gli spazi pubblici sono poco valorizzati. L’immobile destinato al comitato di quartiere, con il suo grande potenziale sociale, potrebbe diventare un punto di riferimento per la comunità".

E a Ca’ Ossi?

Risponde Chiara: "La sicurezza rappresenta una questione critica, aggravata dal fenomeno delle baby gang. Proponiamo la creazione di luoghi di ritrovo e centri di recupero che potrebbero contribuire a ridurre le cause di questo problema. Inoltre, destinare spazi agli studenti Erasmus potrebbe dare nuova vitalità, favorendo un ambiente più dinamico".

Quale apporto pensate di poter dare?

"Il nostro punto di vista giovane e fresco. Riteniamo che sia fondamentale avvicinare le nuove generazioni alla realtà amministrativa, rendendola più accessibile e comprensibile. Il nostro impegno è rivolto a creare un ponte tra i cittadini più giovani e le strutture amministrative, per promuovere una partecipazione più attiva nella comunità. L’apatia e la distanza dalle istituzioni spesso alimentano problemi sociali: baby gang e astensionismo giovanile, un vuoto che indebolisce il tessuto sociale".

Siete entrambi di Fratelli d’Italia: non pensate che le vostre battaglie per il quartiere possano essere strumentalizzate?

"La nostra decisione di impegnarci nasce dalla passione e dal senso civico, non da interessi di partito. Ci sarà sempre chi fa strumentalizzazioni: la cosa non ci preoccupa, né interessa".

Matteo Bondi