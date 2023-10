Questa sera alle 20,45, presso il teatro Maria Graffiedi in via Veclezio 13 a Vecchiazzano, il Trio Iftode e Gabriele Zelli metteranno in scena lo spettacolo ‘Siamo tutti italiani, solo noi romagnoli’ con musica della tradizione e aneddoti divertenti sulla nostra terra. Verranno proposti anche noti brani del liscio. Zelli racconterà simpatiche storie

che avranno per oggetto il cibo, il ballo, l’opera lirica, il ciclismo e

il motociclismo. Sarà presente anche Riccardo Monti, giovanissimo e talentuoso clarinettista che affiancherà il Trio Iftode nell’esecuzione di alcuni brani.