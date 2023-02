Siccità, 70 aziende agricole favorevoli a costruire un invaso

Sono già oltre 70 su un totale di 117 le aziende agricole di Castrocaro Terme e Terra del Sole che hanno risposto presente al censimento avviato dall’Amministrazione comunale in vista della possibile realizzazione di un invaso per l’approvvigionamento delle acque irrigue necessarie alla coltivazione dei campi. L’inverno ogni anno più avaro di precipitazioni continua ad acuire i problemi di siccità che gravano sugli agricoltori e sono ormai all’ordine del giorno le grida di allarme lanciate dagli esperti della materia.

Una situazione che, a fronte dei cambiamenti climatici, sta assumendo i contorni della normalità e che ha indotto il governo cittadino guidato dal sindaco Francesco Billi a prendere in considerazione possibili soluzioni quali ad esempio la progettazione di invasi. Per vagliare le opinioni dei diretti interessati, ogni martedì dalle 9 alle 12 il consigliere comunale delegato alle politiche agricole Mauro Maraldi riceve il pubblico nel salone municipale: l’occasione per illustrare l’iniziativa e raccogliere i dati degli interessati. Un’adesione puramente orientativa e che non implica alcun obbligo per gli imprenditori agricoli, come si affretta a chiarire il primo cittadino. "Aderire al censimento non comporta nessun impegno e soprattutto nessun impegno di spesa – spiega Billi –. Questa prima fase serve solamente a calcolare quanti ettari potrebbero essere interessati ad attingere da eventuali invasi futuri: senza questo dato, infatti, risulta impossibile progettare qualsiasi infrastruttura destinata a contrastare la crisi idrica".

Solo in seguito infatti le ipotesi di fattibilità verranno nuovamente sottoposte agli agricoltori per un confronto sul progetto e per vagliare soluzioni condivise. "Valuteremo insieme se e come procedere. È opportuno ricordare che stiamo affrontando una sfida di grande attualità per la quale si possono ricercare cospicui finanziamenti, ma la logica è quella di fare sistema: in parole povere più siamo e meglio è. L’Amministrazione comunale fin da subito si è messa a disposizione per coordinare questo percorso perché lo riteniamo strategico per i destini del settore agricolo che in Romagna significa non solo economia, ma anche cultura, salute e paesaggio". La fascia tricolore ringrazia "le associazioni di categoria e tutti coloro che ci stanno affiancando con grande determinazione. Al momento i risultati stanno confermando come questo tema susciti attenzione e preoccupazione – conclude il sindaco –: perciò il censimento prosegue per incentivare l’adesione di tutti i coltivatori interessati".

Francesca Miccoli