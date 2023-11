Sicurezza alla Burraia: arriva il defibrillatore

Un nuovo presidio salvavita è stato installato nell’Appennino tosco-romagnolo, in uno degli ambienti naturali più conosciuti e frequentati del Parco nazionale. Infatti il Gruppo escursionistico la Lama, oltre alla memoria delle nostre montagne, andando a ripristinare cippi, storie e tradizioni, ha come prerogativa anche la sicurezza di chi frequenta la montagna forlivese. Dopo il punto di chiamata che è stato posizionato alla Lama, è stato installato presso il rifugio Casone, ai Prati della Burraia, un defibrillatore esterno posto in cassetta termica.

L’installazione è avvenuta grazie alla donazione della Misericordia di Galeata e dello Sci Club di Stia con il coordinamento e il montaggio del gruppo. Il rifugio gestito da oltre 50 anni dallo Sci Club ospita annualmente decine di gruppi. "Il luogo essendo posto sul sentiero 00, la spina centrale dell’appennino e posto a quota 1.490 metri – precisano gli organizzatori – è oggetto durante tutte le stagioni di un continuo passaggio di escursionisti di tutte le categorie; trekking, bikers, ciaspole, sci alpinismo ed escursionismo equestre. La distanza dal primo punto di partenza di un mezzo di soccorso avanzato ha fatto pensare alle tre associazioni di realizzare questa importante installazione salvavita".

Come già annunciato precedentemente per il 2024 il Gruppo la Lama ha già in cantiere un altro progetto per estendere la sicurezza nella valle di Strabatenza – Pietrapazza dove il ‘buio’ telefonico impedisce spesso le chiamate di soccorso in tempi rapidi.

o. b.