Sicurezza dei fiumi. Lattuca invita "senza polemica". Sogesid a illustrare i lavori

Il presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca invita Sogesid a presentare i lavori in corso e in programma per la ricostruzione post alluvione. A seguito della serata di martedì scorso, dove ad esporre il proprio operato era stata l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, adesso, a condividere lo stato degli interventi sul territorio forlivese, Lattuca (nella foto) indirizza l’invito a Errico Stravato, amministratore delegato e direttore generale di Sogesid spa e la sua struttura.

Sogesid è una società statale di ingegneria di lavori pubblici del ministero dell’Economia, a servizio dei ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture, che è stata messa in campo dal Governo a in supporto alla Struttura Commissariale per aiutare nella ricostruzione post calamità di maggio 2023, affiancandosi alle amministrazioni locali.

Lo stesso presidente aveva nominato la società, durante la serata di martedì scorso, usando parole non certo lusinghiere: "Non abbiamo segnali di loro vitalità, non ci danno l’impressione che siano operativi come dovrebbe essere". Il riferimento era a presunte lentezze nello svolgimento dei lavori assegnati a Sogesid riguardo in particolare alla messa in sicurezza del fiume Montone. Parole che avevano irritato i vertici di Sogesid e a cui anche la deputata di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri, ha voluto dare risposta nella giornata di ieri. "Anziché creare problemi ad arte per nascondere l’incompetenza propria, di Bonaccini e della sua Giunta – ha affermato Buonguerrieri in una nota stampa –, il sindaco di Cesena pensi per una volta al bene della cittadinanza. Sogesid rappresenta una eccellenza ed è una realtà assolutamente affidabile ed efficiente. Alzando i toni delle polemiche, la sinistra conferma quello che noi di Fratelli d’Italia sappiamo da tempo rispetto al loro operato: è più facile creare confusione, scaricare colpe proprie su altri, piuttosto che assumersi responsabilità".

Nell’invito a Sogesid lo stesso Lattuca cerca di smorzare i toni, inserendo l’incontro in un contesto più ampio di audizioni. "Considerando la fase cruciale che stiamo vivendo nella messa a terra degli interventi di ricostruzione finanziati dalla Struttura commissariale – dichiara – ora invitiamo Sogesid, senza polemiche, ad un incontro con i Comuni per monitorare insieme i cantieri in capo alla società. Programmeremo a seguire incontri con l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Ravenna che si occupa dei corsi d’acqua di Tredozio e Modigliana, con Anas e Consap soggetti attuatori di interventi sulle strade dei nostri comuni".

