Sicurezza delle cure: l’Irst sottoscrive la ‘Carta della qualità’

L’Irst ‘Dino Amafori’ Irccs di Meldola aderisce alla Carta della qualità e della sicurezza delle cure promossa da Cittadinanzattiva e dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso). La Carta è stata diffusa in occasione della Giornata Mondiale del lavaggio delle mani ed è stata realizzata con il contributo di rappresentanti delle istituzioni, dei professionisti sanitari, delle società scientifiche, delle associazioni di pazienti.

Il tema è relativo al rischio infettivo correlato all’assistenza sanitaria e alla diffusione dell’antimicrobico resistenza, due fenomeni che, per numeri e conseguenze, possono avere un impatto grave sulla salute dei cittadini e sulla sostenibilità anche economica dei servizi sanitari. "Aderiamo con convinzione come Istituto a questa iniziativa – dichiara Giorgio Martelli (foto), direttore generale dell’Irst –, in quanto si tratta di un importante supporto che contribuisce a farci raggiungere l’obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza nel nostro Istituto. Irst pone la massima attenzione a questa tematica e la Carta è assolutamente in linea con la nostra visione. La sicurezza è una componente fondamentale dell’assistenza sanitaria e un elemento imprescindibile per l’erogazione di servizi e prestazioni di qualità".

Tesi confermata dalla direttrice sanitaria dell’Irst Maria Teresa Montella e dalla direttrice infermieristica e tecnica Sandra Montali, che con le colleghe Elena Prati e Anita Zenelli partecipano come Istituto ai gruppi di lavoro predisposti dalla Regione per monitorare e contenere il rischio infettivo. Fra le azioni concrete previste dalla Carta troviamo la conoscenza delle azioni inerenti le misure per la prevenzione e la gestione delle infezioni, l’individuazione delle figure di riferimento definendo responsabilità, compiti e promuovendo la collaborazione con associazioni civiche e di pazienti all’interno dei Comitati Infezioni Ospedaliere. Da parte loro gli utenti si impegnano a rispettare il decoro degli ambienti e utilizzare con cura i servizi offerti.

o. b.