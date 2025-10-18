Sicurezza in val Bidente, i sindaci:: "Più controlli sui bus e nei weekend"

Sicurezza in Val Bidente, i sindaci di Civitella, Galeata e Santa Sofia hanno presentato le loro proposte al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’incontro erano presenti anche il prefetto, il questore, i rappresentanti delle forze dell’ordine e altri rappresentanti istituzionali, sono state presentate alcune proposte volte a fronteggiare le crescenti criticità in materia di sicurezza pubblica nei Comuni dell’alta Valle.

"Tra i punti sollevati – spiega il sindaco di Galeata Francesca Pondini – è emersa in modo chiaro la necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, con l’istituzione di presidi fissi nei tre Comuni dell’Alta Valle, in particolare durante i fine settimana, periodo in cui si registra un maggiore afflusso di persone e un aumento degli episodi di degrado, disturbo alla quiete pubblica e comportamenti a rischio". I primi cittadini hanno inoltre chiesto il potenziamento delle caserme dei carabinieri e l’avvio di forme di collaborazione operativa tra i presidi già attivi, al fine di garantire un controllo più capillare ed efficace. "Un altro tema centrale ha riguardato la linea 132, oggetto di numerose segnalazioni da parte degli utenti. È stato chiesto all’azienda di prevedere la presenza di controllori a bordo, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali dei fine settimana, al fine di prevenire episodi di inciviltà e assicurare un viaggio sicuro a tutti. Infine, è stato denunciato il persistere di attività di spaccio in pieno giorno, in luoghi noti alla cittadinanza. Una situazione – conclude Pondini – che mina la sicurezza reale e percepita, e che rischia di alimentare un pericoloso senso di sfiducia verso le istituzioni".

Oscar Bandini