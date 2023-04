Sicurezza stradale e non solo sui banchi

La polizia di Stato è presente sui banchi di scuola per parlare di sicurezza stradale. A fine mese dall’Itis Ruffilli è partito il progetto ’Incroci’, che vede coinvolte anche la polizia ferroviaria, postale e delle comunicazioni, per sensibilizzare gli studenti sui pericoli che possono incontrare nei viaggi, ’virtuali e fisici’, in ambito stradale, ferroviario e sulla rete. La sottosezione di Bagno di Romagna, infine, ha incontrato quasi 300 ragazzi di 13 classi del Saffi-Alberti, che ha dedicato parte del suo programma di educazione civica alla sicurezza stradale.