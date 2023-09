Sicurezza stradale, i controlli sono scarsi

Caro Riccardo, lei tocca una serie di aspetti che sono stati ripetutamente indagati anche dal nostro giornale in passato. Oserei dire che non è cambiato nulla. Per citare Giordano Biserni – presidente dell’Asaps (associazione amici della Polizia stradale), da sempre in prima linea per la sicurezza – "siamo campioni di lancio del cellulare": ci limitiamo a gettarlo nell’abitacolo non appena si eve da lontano una pattuglia. Spesso si dice che questi comportamenti dipendano da fattori culturali. Vero (e a Forlì ci sono iniziative bellissime come il progetto Ies), ma sarebbe riduttivo pensare alla mera educazione. Entrano in gioco anche le scelte delle istituzioni. Alcuni esempi: si era parlato di un nuovo autovelox in tangenziale, che fine ha fatto? L’ultima parola spetta alla Prefettura di Forlì-Cesena. L’anello che corre attorno a Forlì è di competenza statale: la Polstrada ha uomini sufficienti per un monitoraggio costante? Ricordiamo come il Ministero dell’Interno abbia gestito la triste vicenda del distaccamento di Rocca San Casciano, ignorando richieste bipartisan anche al cambiare del colore politico dei governi. A inizio mandato, il sindaco Zattini disse di voler assumere nuovi vigili urbani: benché ringiovanito, il corpo resta sotto organico. Perché? Sono tutte scelte apparentemente semplici, eppure contraddittorie, in tema di sicurezza stradale.