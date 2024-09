Sicurezza stradale, nuovo attraversamento pedonale semaforico

Uno degli incroci più pericolosi per i pedoni a Forlimpopoli è sempre stato quello tra via Diaz, via Crocette e via Turati, soprattutto perché in prossimità del polo scolastico composto dagli istituti Don Milani e Marinelli. Nei prossimi giorni, presso questo incrocio, entrerà in funzione un attraversamento pedonale dotato di semaforo a chiamata. I lavori di installazione sono stati appena completati, così come la segnaletica orizzontale e verticale, e l’impianto entrerà in funzione in tempo per l’avvio dell’anno scolastico. "Il posizionamento è stato obbligato per le caratteristiche dell’incrocio – spiega la sindaca Milena Garavini –, che non consentivano alternative per l’attraversamento in sicurezza. In ogni caso gli uffici sono ancora al lavoro per per ulteriori opere".

Già da tempo le famiglie chiedevano una soluzione per una maggiore sicurezza dei pedoni, tenuto conto del consistente flusso di traffico su via Diaz. L’intervento ha visto l’installazione di due portali in acciaio a sbraccio sulle due direzioni per il traffico automobilistico e di due pali laterali per i semafori pedonali, su cui sono collocati anche i pulsanti di chiamata. Le lanterne funzionano con luci a led. Il verde pedonale sarà accompagnato da un segnale acustico.