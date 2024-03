Sicurezza sul lavoro, incontro pubblico a Bertinoro

Si svolgerà all’interno del Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro, via Mainardi 14, l’incontro pubblico ‘Di lavoro non si può morire’ indetto dalla Rete Lavoro Sicuro. L’appuntamento è dalle 14,30 o alle 19. Il 13 marzo è l’anniversario della strage della Mecnavi: nel 1987 all’interno della stiva della motonave Elisabetta Montanari, durante le operazioni di manutenzione della nave gasiera, 13 operai morirono per asfissia in seguito a un incendio, 5 erano di Bertinoro. "Nel corso degli anni abbiamo assistito alle stragi sul lavoro di Ravenna, Eternit, Thyssenkrupp, Modugno, Brandizzo, Casalbordino, Esselunga di Firenze – spiega Davide Fabbri, referente provinciale della Rete Lavoro Sicuro –. Con assurdi e selvaggi subappalti a catena al massimo ribasso che hanno provocato insicurezza sui luoghi di lavoro". Verrà affrontato poi il tema dell’impatto sanitario subito dai lavoratori e cittadini a causa delle attività produttive. Interverrà Vito Totire, medico del lavoro, portavoce della Rete. Fabbri proporrà il rilancio della Carta di Bertinoro in merito alle morti sul lavoro in agricoltura. All’inizio dell’incontro sarà reso omaggio alle vittime della strage Mecnavi e verrà presentato il progetto internazionale Lapidi di Inciampo. Per informazioni: 333 1296915.

Matteo Bondi