"Siete sempre dalla parte della comunità"

"Da almeno 20 anni è la mia prima lettura appena sveglio". Anche Michele de Pascale era ieri a Bologna all’evento che ha sottolineato i 140 anni di storia del nostro giornale, dando il via alle celebrazioni. De Pascale ha intrecciato il suo percorso da amministratore alle notizie che il Carlino dà in tutta la Romagna: prima nella sua Cervia, poi a Ravenna, da sindaco, ora da governatore della Regione Emilia-Romagna. "Il Carlino ha il suo grande tratto di unicità tenendo insieme cronaca internazionale fino al racconto dei territori. E questo è raro". Il Carlino "più degli altri tiene insieme queste due dimensioni. La mia esperienza è partita quando ero amministratore a Cervia e ora è arrivata alla cronaca regionale. Il Carlino ha raccontato 140 anni di storia, e questo si vede. Lo ritengo un giornale libero, ha un’identità profonda e anche quando critica non c’è mai preconcetto. Per me è un giornale che ha sempre fatto il tifo per il suo territorio, sempre dalla parte della comunità".

E non poteva non menzionare l’alluvione, che ha visto entrambi impegnati, tanto le redazioni quanto gli amministratori locali: "Il racconto – conclude – è stato all’insegna dell’umanità e della precisione nei giorni della tragedia. Ha stigmatizzato con forza, dopo il disastro, l’incapacità delle istituzioni di fare fronte comune. Non ha lesinato critiche a nessuno, me incluso. Si è sempre comportato, anche in questa situazione, come il giornale della propria terra".

Luca Bertaccini