Siman Tov Quintet, dalla musica klezmer ai Balcani

Il primo appuntamento per il 2023 del Forlimpopoli Folk Club porterà questa sera alle 21 sul palco del teatro Verdi le musiche dal mondo Klezmer e dall’est del Mediterraneo con l’esibizione del Siman Tov Quintet. La musica dei Siman Tov parte dalla tradizionale musica ebraica klezmer e si evolve lungo melodie bosniache, arrivando ai Balcani, si espande verso est, prende dal Mediterraneo, fonde tradizioni e contemporaneità. Una musica che infrange i confini, apre porte e fa muovere i piedi. I Siman Tov nascono nel 2005. Oggi il gruppo, dopo vari cambi di formazione e tre dischi all’attivo, si presenta con Federico Lapa alle percussioni, Fabrizio Flisi al pianoforte, Gioele Sindona a voce e violino, Tiziano Paganelli alla fisarmonica e Stefano Bertozzi al clarinetto. Il gruppo ha collezionato numerosi concerti in Italia e all’estero, suonando nei più svariati contesti, dai festival buskers alle collaborazioni teatrali, passando per locali, feste private ed eventi pubblici. Nel 2009 il gruppo scopre nuove sonorità grazie all’arrivo di Gioele Sindona (violino) incrociando così esperienze musicali molto diverse per un repertorio che spazia dal klezmer alla musica etnica di altre culture includendo anche brani originali. L’ingresso è a offerta libera. L’evento gode del patrocinio e del contributo del Comune di Forlimpopoli.

Matteo Bondi