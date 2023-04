"Simboli di libertà"

"Abbiamo iniziato l’anno scorso a disegnare ‘Pietre resistenti’, come simbolo di libertà da mettere nei giardini di Fiumana e Predappio. In un anno siamo ormai in tutto il mondo, da Roma a Milano, da Barcellona e Santiago del Cile". A raccontarlo è la responsabile del Coordinamento ‘Pietre resistenti’, Elisa Fucci di Fiumana, ex consigliera comunale di Predappio. "Il prossimo 25 aprile – annuncia – i bambini di Fiumana potranno giocare nei nostri giardini alla ricerca di ‘animaletti resistenti’ per dare loro un messaggio di libertà, attraverso un gioco". Anche le ‘bocce rosse’, consegnate ieri come premio sono state preparate dal singolare gruppo di ‘pittori della libertà’ di Fiumana.