Simbolo di rinascita. Dai quartieri alluvionati a San Mercuriale: viaggio tra le Natività

Le celebrazioni delle festività natalizie sono sempre un appuntamento molto atteso dai Forlivesi, in particolare quest’anno, dopo i gravi disagi che hanno colpito la città in seguito all’alluvione. Non a caso, perciò, nella Chiesa dei SS Pietro e Paolo in via del Canale 48, a Roncadello, i ragazzi della parrocchia hanno realizzato interamente a mano il presepe (visibile tutti i giorni dalle 9 alle 18), dedicandolo in parte proprio all’alluvione che lo scorso maggio colpì la frazione e la chiesa stessa. L’associazione italiana Amici del Presepio, sotto l’attenta direzione di Andrea Donori, si è impegnata ancora una volta ad allestire presepi di grande qualità. Un’attenzione particolare merita il presepe del quartiere Romiti allestito nella chiesetta della Celletta dei Passeri. Giunto alla 31ª edizione, conta oltre 70 statue meccaniche di varie dimensioni e con effetti speciali, comprese musiche natalizie e voce fuori campo. Le offerte raccolte verranno destinate alle attività parrocchiali per gli alluvionati. Il presepe sarà visitabile fino al 6 gennaio (feriali 15,30-18,30, festivi 10,30-12,30 e 15-19; chiuso il 1º gennaio). Nella sala del chiostro di San Mercuriale fino al 7 gennaio (feriali 15-18,30 e festivi 15-19,30) si può ammirare la 34ª rassegna ‘Presepi città di Forlì’. Sono esposti 57 presepi realizzati da cittadini provenienti da tutta la Romagna. Accanto a presepi realizzati secondo modi e forme tradizionali, sono presenti anche dipinti di scene riferite al Natale realizzati dai pittori Gino Erbacci (deceduto quest’anno) e Franco Vignazia oltre a presepi realizzati con la pasta (maccheroni), con il fango delle aree alluvionate o con lunghe scie di carta arrotolata. Ciò che colpisce è l’entusiasmo di ragazzi e di adulti che hanno scelto di partecipare a questa iniziativa seguendo un corso di arte presepiale che prevedeva la realizzazione entro tegole (coppi). Fra i presepi esposti va segnalato quello di grandi dimensioni realizzato dall’Aiap per celebrare gli 800 anni dalla prima rappresentazione della Natività da San Francesco a Greccio.

Proprio in riferimento a questa data è stato realizzato da Franco Casadei il Presepio biblico meccanico nella chiesa di Vecchiazzano. Casadei per tre anni ha studiato i particolari di quel presepio del 1223, di cui resta un antico dipinto, oggi da lui riprodotto. Lo stesso avviene per le statue meccanizzate. I gesti, la scenografia, i testi hanno come filo conduttore San Francesco. Nella parete di fondo compare Papa Francesco che cita alcune frasi sacre in un video. Orario di visita: fino all’11 febbraio 9-12 e 14,30-19. In cima allo scalone d’ingresso del Municipio è stato collocato il presepio voluto dal sindaco Gian Luca Zattini. Da segnalare l’opera che fa da fondo: si tratta di un altro dipinto di Erbacci. Il percorso conduce poi alla Fondazione Cassa dei Risparmi in corso Garibaldi: fino all’8 gennaio, in una vetrina del Palazzo è collocato un presepio con statue a grandezza naturale. Anche in questa installazione sono presenti opere dipinte: gli angeli di Miria Boattini, pittrice recentemente scomparsa.

Nella Cattedrale il presepio è stato collocato in uno spazio laterale più ridotto rispetto agli anni precedenti a causa dei lavori di ristrutturazione in corso. Sono presenti statue acquistate da don Sozzi negli anni ’50.

Il nostro viaggio giunge, per il sesto anno, in piazza Dante dove ha sede il Palazzo della Curia. E’ stato mons. Livio Corazza a desiderare la creazione del Presepio nella sede vescovile.

Un presepio con statue a grandezza naturale è allestito nella sala d’ingresso dell’Ospedale Morgagni Pierantoni. La scena raffigurata è ‘La fuga in Egitto’ con Giuseppe e Maria che fuggono per salvare Gesù, con chiaro riferimento ai migranti attuali. Il fondale dell’opera è stato dipinto da Franco Vignazia ed è visitabile fino all’8 gennaio.

Rosanna Ricci