Simona Palo presenta i suoi libri L'associazione Cava Forever group presenterà i libri di Simona Palo, laureata in giurisprudenza e scrittrice, in dialogo con Maurizio Gioiello. Simona ama il patrimonio artistico di Forlì. 20.45, ex circoscrizione 2, via Sillaro 42, quartiere Cava, Forlì.