Simona Vietina suona il rock. Per la Sagra dell’Uovo a Pasqua a Tredozio arriva Omar Pedrini

Tredozio non si piega. È il mantra della sindaca Vietina. Che per risollevare le sorti del suo paese colpito due volte in pochi mesi da alluvione e terremoto gioca l’asso: un concerto di Omar Pedrini, icona del rock italiano.

"La Sagra e il Palio dell’Uovo, una storica manifestazione che si svolge a Tredozio ormai da quasi 60 anni, si svolgerà anche quest’anno, nonostante le avversità prima dell’alluvione con conseguenti frane nel mese di maggio e poi del terremoto dello scorso 18 settembre. Tredozio non si piega, anzi, si rialza in fretta ed offre ancora di più di quello che offriva prima".

Parole della sindaca di Tredozio, Simona Vietina. Che poi rilancia: "Siamo stati prima alluvionati e poi terremotati: cioè sembra che siamo un paese morto. Invece noi cerchiamo di fare tutto il possibile per riprendere la vita normale del paese". Ecco allora che per Pasqua è annunciata la 58esima edizione della Sagra e Palio dell’Uovo, la manifestazione storico-tradizionale più importante del paese, insieme alla Sagra del Bartolaccio, che attira per due giorni migliaia di turisti e persone da tutta la Romagna e non solo.

L’iniziativa è animata dall’amministrazione comunale, Pro loco e quattro rioni (Borgo, Casone, Nuovo, Piazza), che coinvolgono ognuno un centinaio di rionali, specialmente ragazzi e giovani, "che hanno bisogno – commenta la sindaca Vietina – di essere incoraggiati a riprendere la vita del paese, in particolare per continuare le tradizioni, che sono l’anima della vita sociale e delle relazioni fra cittadini, insieme al lavoro, alla scuola e ai servizi fondamentali per il proseguimento della comunità".

Di qui l’invito pressante della sindaca Vietina a partecipare alla Sagra e Palio dell’Uovo in programma il giorno di Pasqua e Pasquetta. La Sagra dell’Uovo si svolgerà il pomeriggio di Pasqua 31 marzo con la gara della battitura delle uova sode fra i partecipanti alla festa, seguita dalla sfida delle sfogline, il campionato italiano dei mangiatori di uova sode e il Palio femminile.

Poi ecco la novità di quest’anno: Tredozio e Campi Bisenzio si ‘gemellano’ nella ‘Pasqua per la ripartenza’, organizzata dal Meeting delle Etichette Indipendenti (Mei), da un’idea di Giordano Sangiorgi, promoter musicale e culturale, per una due giorni di musica dal vivo: il 31 marzo a Tredozio e il 1 aprile a Campi Bisenzio, con oltre venti artisti guidati dal cantautore Omar Pedrini, lo Zio Rock italiano per eccellenza, ex leader dei Timoria, e dalla cantautrice Dolcenera, straordinaria performer e pianista in tour in questi giorni.

Domenica 31 marzo a Tredozio, presso il campo sportivo, dopo la tradizionale Sagra dell’Uovo, si terrà alle 18 un concerto dal vivo per una raccolta fondi pro alluvionati, realizzato insieme al Comune con la sindaca Simona Vietina e alla Pro loco animata dal responsabile Matteo Bendoni, guidato dal cantautore Omar Pedrini, nel suo ultimo tour con l’album Sospeso.

Al concerto hanno aderito a titolo completamente gratuito i cantautori Peppe Voltarelli, Edoardo De Angelis, Enrico Capuano, autorevoli e storici esponenti di un cantautorato indipendente di grande qualità legato al migliore ambito folk, il leader dei Ridillo, Daniele Bengi Benati, noto compositore di colonne sonore, l’artista Martelli di Bello Bello esploso grazie a Italia’s Got Talent, la giovane cantautrice Scarlet Deange, la band dei Fratelli & Margherita, vincitrice dello storico Faenza Rock e in uscita a breve con un brano realizzato insieme a Cisco, il giovane rapper Fra’ Sorrentino, ospite da Fiorello in questi giorni, prodotto dai Kutso, e il musicista classico Massimo Mercelli, leader dell’Emilia Romagna Festival. L’ingresso è a offerta libera minima e tutto l’incasso sarà devoluto agli alluvionati del territorio (info, adesioni e sostegni Mei mei@materialimusicali.it e cell. 349.4461825 oppure Pro loco 328.2475073 e prolocotredozio@gmail.com).