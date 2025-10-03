Simone lo ricordo bene. Memorie degli ex Itaer: "Generoso e buono": "Tra noi legami forti"

Era un ‘ragazzo del Baracca’, Simone Mettini, il comandante del 70° Stormo di Latina che ha perso la vita durante un’esercitazione di volo mercoledì, nel Parco Nazionale del Circeo, insieme al giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli.

Originario di Piombino, il pilota 48enne si era trasferito a Forlì appena adolescente per inseguire il suo sogno di solcare i cieli: un destino condiviso con decine e centinaia di studenti che, ogni anno, scelgono di frequentare l’istituto aeronautico di Forlì arrivando da ogni parte d’Italia, lasciando famiglia e amici nel nome di un futuro che, da molti, è vissuto come una missione.

Simone, diplomato nel 1993, era lontano dalla Romagna da tanti anni, eppure i suoi legami con Forlì e con il Baracca non si erano mai del tutto recisi, al punto che la casa di Aprilia dove viveva con la moglie e i figli gliel’aveva venduta proprio un assistente amministrativo dell’istituto aeronautico, Vincenzo Scifo.

"Erano i primi anni del 2000 e io volevo vendere la casa che fu di mio padre, ad Aprilia – racconta Scifo – e tra le persone che si fecero avanti ci fu anche Simone. Anche se si era diplomato da un po’, lo ricordavo come un ragazzo affidabile, così decisi subito di vendere a lui". Fu l’inizio di un’amicizia che non si interruppe mai, fino alla tragica fine di Mettini. "La sorella di mio padre viveva nel pianerottolo di fronte a quello di Simone, perciò un po’ alla volta lui e la moglie diventarono quasi di famiglia e non si tirarono indietro nemmeno quando mia zia ebbe bisogno di aiuto". Simone e Vincenzo si sentivano regolarmente e non perdevano occasione per incontrarsi ogni volta che era possibile, o ad Aprilia o in Romagna: "Era una persona quadrata, di poche parole, ma sapeva anche essere molto simpatico. Unitissimo alla famiglia, per lui, oltre al lavoro, esistevano solo la moglie e i figli. Era un uomo generoso e con una bontà rara, che non dimenticherò mai".

A conservare il ricordo di Mettini studente è anche Antonio Vassura, ex vicepreside dell’istituto Baracca, ora in pensione. Quando conobbe Simone, nel triennio prima del diploma, però, il suo ruolo era quello di docente di ‘Esercitazione di traffico aereo’. "Per un insegnante che ha visto avvicendarsi tanti studenti non è facile ricordare tutti, eppure lui l’ho ben presente, forse anche perché avevamo un argomento comune: lui era di Piombino, un luogo che amo molto, e capitava che ci fermassimo a parlare di quei posti. Rammento bene la sua parlata toscana, la sua forte motivazione e il suo impegno nelle mie materie. Non era appariscente, ma spiccava per la sua costanza e la sua serietà". Quando Vassura ha letto il nome di Mettini associato a un incidente aereo ha subito pensato a lui: "Sono immediatamente corso a cercare la foto, sperando di essere smentito, ma anche se non lo vedevo da trent’anni l’ho riconosciuto immediatamente. Forse chi non è coinvolto non può capire: frequentare il Baracca crea legami speciali, legami dettati dalla condivisione di una passione e dal fatto che dei giovanissimi si trovano a vivere soli, lontano da casa, in un’età particolarmente intensa. Siamo una grande famiglia che ora ha perso un componente".