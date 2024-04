Simonetta Giunchi corre con Forza Italia

Simonetta Giunchi, psicoterapeuta classe 1968, si candida (da indipendente) nelle liste di Forza Italia. In politica è una ‘figlia d’arte’: il padre Flavio, ex consigliere regionale, fu uno dei fondatori del partito di Silvio Berlusconi in città nel 1994. Laureata in Economia, ha lavorato nel reparto commerciale alla Ferretti Spa Luxury Yacht nel reparto commerciale: "Un’esperienza che mi ha fatto conoscere l’imprenditoria, ma mi ha anche fatto capire che non era la mia strada. Mi sono licenziata da un contratto a tempo indeterminato e nel 2008 ho ottenuto una laurea magistrale in psicologia clinica. Nel 2014, dopo quattro anni di specializzazione all’Istituto di Ricerche Europeo in Psicoterapia Psicoanalitica di Roma, sono diventata psicoterapeuta". Esercita privatamente e presso gli Ospedali Privati. Inoltre, scrive una rubrica sul nostro giornale ed è autrice del libro ‘Nella psiche in pedalò’. Durante l’alluvione ha organizzato sedute di gruppo con alcuni cittadini colpiti.

"Credo nelle potenzialità della città, nella sua grande bellezza che deve essere ulteriormente valorizzata". Con un pensiero "ai giovani e alle donne": in più occasione si è impegnata per la loro emancipazione.