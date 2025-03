S’inaugura il bar. La Nuova Mora

Festa questo pomeriggio a Terra del Sole in via Diaz 2 per l’inaugurazione del bar La Nuova Mora, adiacente alle mura medicee (nella parte che volge a Forlì). Dalle ore 17 alle 20 è in programma la festa per il via della nuova avventura, targata Maria Cristina Lucisano e Ilaria Ragone, mamma e figlia. Domani mattina alle 5 l’apertura ufficiale del locale, che presto sarà anche tabaccheria. Sorto sulle ceneri del bar Mora, per tanti anni ritrovo di terrasolani e non, il nuovo locale sarà aperto tutti i giorni fino alle 23.