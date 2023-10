La sindaca terremotata di Tredozio: “Potevo essere morta, ma resto operativa”

Tredozio (Forlì), 1 ottobre 2023 – “Mi sento veramente miracolata, visto il brutto incidente stradale di cui sono stata vittima, insieme ai miei compagni di viaggio". È il racconto del giorno dopo della sindaca di Tredozio, Simona Vietina, coinvolta in un terribile schianto venerdì intorno alle 12 sulla A1, nei pressi di Reggio Emilia: viaggiava con l’ex vicesindaco Domenico Pierazzoli (alla guida) e l’ingegnere comunale Melania Collinelli.

Simona Vietina, sindaca di Tredozio: paese terremotato

I tre si stavano recando in missione di servizio a Reggio per acquistare i moduli di casette prefabbricate da assegnare agli sfollati terremotati, per le scuole e lo stesso municipio.

Sindaca Vietina, per prima cosa come sta?

"Come se mi avessero bastonata ovunque, con dolori in tutto il corpo. Ma gli altri due stanno peggio di me: Domenico Pierazzoli, che ci accompagnava come volontario con la sua macchina privata, è a riposo con alcune costole rotte, mentre l’ingegnere si trova ricoverata all’ospedale di Reggio".

Com’è successo l’incidente?

"Eravamo in fila rallentata direzione nord, a circa 200 metri dall’uscita della A1 di Terre di Canossa, quando improvvisamente un camion ci è piombato addosso tamponandoci. Con il forte impatto, la nostra auto è schizzata sulla prima che ci precedeva, poi su una seconda e infine siamo stati sbalzati per circa 200 metri fra la corsia di emergenza e il guard rail, contro il quale ci siamo fermati".

I soccorsi?

"Sono arrivati quasi subito e le ambulanze ci hanno portati al pronto soccorso".

Che cosa avete saputo dell’autista del camion?

"Piangeva. Avrebbe detto ai soccorritori che non si era accorto del rallentamento".

La vostra automobile com’era ridotta?

"Male, quasi un cartoccio di lamiere. Per fortuna non eravamo partiti con la piccola macchina comunale, un’utilitaria, altrimenti saremmo morti tutti e tre".

Come cambia ora la situazione per lei?

"Per alcuni giorni sono operativa subito da casa, per telefono e magari con l’aiuto dei collaboratori, fra cui il vicesindaco Michele Bassetti. Poi dovrò fare dei controlli medici e ortopedici. L’urgenza della situazione in paese non mi permette riposo e richiede che sia operativa".

Era andata fino in Emilia proprio per aiutare i terremotati. Non avete però potuto acquistare le casette proprio a causa dell’incidente.

"Esatto. Abbiamo 44 famiglie fuori dalle proprie case, inagibili causa terremoto. E dobbiamo acquistare i prefabbricati anche per scuole, municipio e altri servizi pubblici. Però la solidarietà non mi manca".

In che senso?

"Ieri sono venuti a trovarmi tutti gli ingegneri e tecnici del Comune: mi hanno offerto tutta la loro disponibilità gratuita in caso di necessità".

Solidarietà anche da parte di colleghi e rappresentanti di istituzioni pubbliche?

"Moltissimi amici e molti sindaci romagnoli mi hanno chiamata, ma anche ex sindaci, come Gabriele Fratto di Bertinoro e Gabriele Zelli di Dovadola. E anche il presidente e la vicepresidente della Regione, Stefano Bonaccini e Irene Priolo. Ringrazio tutti per la vicinanza in questo ennesimo momento difficile, che speriamo sia l’ultimo".