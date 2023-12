Sindacati,. Codacons e Tassinari:: "Più sicurezza"

I sindacati Cgil, Cisl, Uil e Orsa Emilia-Romagna intervengono in una nota congiunbta sull’incidente ferroviario di domenica sera: "Esprimiamo la nostra vicinanza alle lavoratrici e lavoratori di Trenitalia. Sollecitiamo a individuare e definire immediatamente nel dettaglio le cause e le dinamiche di tale incidente. Il tema della sicurezza sulla rete ferroviaria italiana come centrale e prioritario a livello nazionale".

Secondo Codacons "troppi gli incidenti ferroviari che si verificano in Italia: chiediamo al ministro dei trasporti, Matteo Salvini, di convocare subito un tavolo con Codacons, Trenitalia e Rfi".

"Esprimo la mia vicinanza ai feriti e tutti coloro che sono rimasti

coinvolti direttamente ed indirettamente nell’urto tra due treni – dice in un comunicato Rosaria Tassinari, deputata forlivese di Forza Italia –. Il tema della sicurezza sulla rete ferroviaria italiana è un tema centrale e prioritario di questo governo fin dal suo insediamento ed è indispensabile continuare ad investire in questa direzione".