Sindacati in allerta:: "Tutelare i lavoratori. Sennò agiremo"

Le organizzazioni sindacali dei trasporti Cgil, Cisl e Uil chiedono chiarezza in merito ai cambiamenti riguardanti il management dell’aeroporto di Forlì. Le dimissioni del direttore generale Andrea Gilardi (foto), che ha lasciato l’incarico lunedì scorso, pongono quesiti sul futuro dello scalo romagnolo. "Augurandoci che la vita operativa continui con un trend di crescita sempre in segno positivo – afferma Luigi Montesano di Filt Cgil Forlì-Cesena–, speriamo che gli impegni presi dalla proprietà, attraverso verbali di accordo, proseguano e vengano confermati. Soprattutto quelli riguardanti la stabilizzazione del personale. In caso contrario non staremo troppo tempo a guardare ma agiremo nelle sedi opportune. Non riteniamo corretto che si mantenga una situazione precaria dei lavoratori solo per far fronte alle difficoltà operative. Siamo certi come il rischio d’impresa non possa gravare sulle spalle dei dipendenti, ma necessiti lo stanziamento di risorse a tutela dei lavoratori".