Sindacati spaccati, Uil e Ugl si scagliano contro l’accordo con Start

L’accordo è stato fatto. Ma è mutilato. E i sindacati si spaccano. Fra Start Romagna, concessionaria del trasporto pubblico per il bacino romagnolo, e Cgil e Cisl, era stata firmata tre giorni fa un’intesa sul contratto di lavoro. Ma ora arriva la netta presa di posizione di Uil e Ugl, entrambe fortemente contrarie al patto sottoscritte dalle altre due sigle sindacali.

"UilTrasporti e Ugl Autoferro prendono atto che Start Romagna intende proseguire lo sgretolamento della parte economico-normativa di miglior favore oggi vigente per i lavoratori nei tre bacini, con l’ennesimo accordo divisivo, sottoscritto con solo alcune sigle sindacali".

Secondo Uil e Ugl nell’intesa firmata tra Start e Cgil e Cisl "si sancisce la differenza economica tra lavoratrici e lavoratori di uno stesso bacino, che diminuirà solo nel corso dei prossimi 8 lunghi anni... La parte normativa, invece, non avrà nessun miglioramento". UilTrasporti e Ugl Autoferro "hanno richiesto in più occasioni, presentendo anche una proposta, che si potesse consolidare il riconoscimento, anche per i nuovi assunti, del medesimo trattamento economico-normativo. In questo accordo, purtroppo, vengono inserite clausole vessatorie relative alla malattia già ampiamente utilizzate anche nella precedente intesa, che porterà i dipendenti a lavorare anche se malati. Immaginate il conducente dello scuolabus che guida con la febbre...".

Stando a Uil e Ugl "il periodo di 8 anni previsto nell’accordo suona come una presa in giro considerato, che già a breve, possano esserci sviluppi sul nuovo assetto societario dettato dell’incombenza della gara e del nuovo soggetto industriale regionale. La nuova direzione di Start Romagna – concludono Uil e Ugl – non ha inciso in alcun modo, fino ad ora, sulla condotta miope che questa società ha nel tempo tenuto, e che è motivo dell’attuale situazione critica e conflittuale tra il personale e l’azienda".