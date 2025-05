Sindaci, è ancora scontro: "Rimini vola meglio di voi"

Da una parte vengono rimproverate "parole poco eleganti" e "sentimenti poco nobili". Dall’altra una "reazione scomposta". Ieri il sindaco di Rimini (e presidente della Provincia) Jamil Sadegholvaad ha replicato a Gian Luca Zattini, che aveva stigmatizzato l’attacco arrivato dalla riviera sulla proposta di Enac relativa a un patto tra gli aeroporti Marconi e Ridolfi. Che potrebbe decongestionare il traffico aereo su Bologna. Ma Rimini ci vede una "sospetta filiera politica": un "goffo tentativo" del Governo di aiutare una città di centrodestra sull’"asse Roma-Forlì".

Sadegholvaad dice di aver "sempre stimato il collega di Forlì". E dice di aver "condiviso gli sforzi per superare logiche di campanile". Ma, a proposto di "eleganza", gli rimprovera di aver definito Rimini "un territorio che a lungo è stato ‘semplice appendice marittima’ della provincia forlivese". Questo lo "sorprende". E rivendica: "Se ne faccia una ragione il collega Zattini, Rimini ha imparato da molto tempo a camminare con le proprie gambe e a volare, sicuramente meglio di come ha imparato a fare l’aeroporto della sua città". Quanto alle critiche di Massimiliano Pompignoli – consigliere comunale di Fratelli d’Italia che aveva parlato di "invidia" e "piccoli uomini" –, il sindaco di Rimini chiosa: "Ne ignoravo l’esistenza".

Poi la frecciata più velenosa: "Rimini è un’appendice di Forlì solo nella testa di qualche ‘nostalgico’, non so di quale epoca, ma sicuramente nostalgico". Riferendosi a una città amministrata dal centrodestra, sembra alludere a un’eventuale simpatia per il fascismo.

Torna a parlare di aeroporti anche Pietro Vignali, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, che è stato sindaco di un’altra città con un piccolo aeroporto, Parma. "Per arrivare ad un sistema integrato degli aeroporti regionali che faccia crescere tutta l’Emilia-Romagna vanno superati i campanilismi e le diatribe politiche e interne a territori". Per questo, "preoccupano le dichiarazioni del sindaco di Rimini contro la proposta di trasferire voli da Bologna a Forlì sostenuta da Enac". E stigmatizza le "resistenze a una migliore distribuzione del traffico aereo". E ricorda "la prospettiva di arrivare a 20 milioni di passeggeri rispetto agli attuali 10, che gravitano quasi tutti su Bologna".