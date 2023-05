Sindaci e Regione benedicono l’intesa "Pensiamo insieme al cambiamento"

I politici dicono di crederci, di voler pianificare assieme il futuro della Romagna. Assente il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini per un problema di salute, sostituito per l’occasione dall’assessora alla legalità Maria Pia Baroni, sono intervenuti i primi cittadini di Cesena Enzo Lattuca, di Rimini Jamil Sadegholvaad e di Ravenna Michele De Pascale, oltre al governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e al presidente della Camera di commercio Carlo Battistini.

"Il piano strategico Romagna Next non è uno strumento fermo, cristallizzato: Romagna Next è una pianificazione in divenire che sarà efficace se saprà leggere in modo flessibile le sfide poste da società, ambiente ed economia", ha esordito l’assessora Baroni (nella foto, con Stefano Bonaccini). "Il progetto racchiude obiettivi ambiziosi – ha proseguito il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad – volti a creare una Romagna più forte, all’interno di una regione ancora più forte. Partendo da scelte giuste del passato, questi punti di riferimento, dobbiamo approfondire altri driver di sviluppo, come l’energia, il fabbisogno idrico e le infrastrutture". A margine dell’incontro il sindaco di Rimini ha detto sul caso aeroporti, che spesso divide Forlì e Rimini: "Sia io che il sindaco Zattini sappiamo di trovarci di fronte a due aeroporti gestiti da soggetti privati. Dobbiamo fare il possibile per evitare guerre commerciali che bruciano risorse economiche che andrebbero meglio impiegate".

Per Enzo Lattuca, sindaco di Cesena, "il livello romagnolo è il nostro giardino, la dimensione più locale di cui occuparci. Romagna Next è un’operazione geografica che guarda al futuro con estrema praticità, declinando gli aspetti operativi della sanità, del tessuto demografico, dell’economia e delle infrastrutture in un’ottica di sistema". Il suo collega Michele De Pascale (Ravenna), ha evidenziato che "Romagna Next sintetizza la potenza di questa terra, il valore storico dell’identità romagnola".

Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, reduce da incontri nelle aree colpite e con addosso la giacca della Protezione civile, nel suo intervento di chiusura ha ribadito come "questa sia una terra di gente forte, che non si lamenta e si rimbocca le maniche. Qui, in passato, sono state prese delle decisioni coraggiose, giuste e all’avanguardia di cui beneficiamo ancora oggi. Penso ad esempio all’invaso di Ridracoli e all’Ausl unica, realtà che ci riportano il senso e il riscontro pratico dell’importanza di fare squadra. Romagna Next permette di osservare in una logica di sistema gli elementi di crisi e i punti di forza di questa terra, per correggere i primi e potenziare i secondi".