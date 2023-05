Il sindaco di Forlì Zattini applaudito dai volontari, si commuove e confessa: “L’alluvione ha azzerato la mia autostima”

Forlì, 28 maggio 2023 – Domenica 28 maggio il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini ha parlato due volte pubblicamente, entrambe al termine di due messe celebrate dal vescovo Livio Corazza. La prima volta, al mattino, a San Benedetto (uno dei quartieri più colpiti dalla piena del Montone), ha ringraziato i residenti – un centinaio i fedeli presenti – per aver ripulito il quartiere e aver resistito. Contestualmente, li ha invitati a stare vicini agli agricoltori che hanno subìto gravi danni. Alla sera, in Fiera, è stato lungamente applaudito dagli oltre duecento volontari e dai soccorritori della Protezione civile e di altri sodalizi: a quel punto, come altre volte gli è capitato, ha dovuto portare una mano agli occhi per trattenere le lacrime.

La parola “scusa” ha fatto un’altra volta capolino, come per esempio era successo sabato mattina al funerale di Franco e Adriana, i due coniugi annegati il 16 maggio in via Padulli. Stavolta, però, ringraziando tutti i volontari con un cenno particolare agli scout (“lo sono stato anch’io da bambino”), ha fatto cenno al “sole che torna dopo la fiumana”. Poi sono uscite parole dal tono estremamente personale: “Prima dell’alluvione mi capitava di andare a dormire soddisfatto delle mie ‘cosine’. Adesso non è più così. L’alluvione ha azzerato la mia autostima. Ho fatto tanti errori, potevo far di più e meglio, ma ho dato quello che potevo dare in quel momento, come mi hanno insegnato gli scout. Mi è capitato che persone che hanno perso la casa mi dicessero parole di conforto”.

Marco Bilancioni