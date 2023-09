Singh, salma in patria grazie agli aiuti

La comunità di Santa Sofia ha salutato Singh Amarjit, il 32enne morto per cause naturali in un allevamento di conigli sulle colline di Santa Sofia, con un manifesto pubblico e partecipando alla colletta che ha reso possibile il ritorno della salma nel suo paese natale (Punjab – India). La magistratura forlivese infatti ha dato il via libera al trasferimento della salma, non avendo individuato cause esterne al decesso, anche se le indagini continuano per individuare esattamente le cause di questa morte improvvisa. La raccolta fondi è stata resa possibile dall’azione solidale congiunta della Parrocchia di S. Lucia, delle aziende agricole Berti Piero e Renzi Mirella dove Singh lavorava, dei collegh, amici e della comunità Sikh della Val Bidente. Singh era arrivato 13 anni fa in Italia dal Punjab e, dopo 10 anni di lavoro presso un caseificio nel casertano, era arrivato prima a Meldola e poi, tre anni fa a Santa Sofia dove aveva subito trovato lavoro e si era ben inserito nel tessuto del paese bidentino dove la piccola comunità indiana di Santa Sofia è composta da persone serie e lavoratrici.

o.b.